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Натали Авелон
Натали Авелон
Natalia Avelon
О персоне
Фильмография
Натали Авелон
Natalia Avelon
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Дата рождения
29 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Вроцлав, Польша
Биография Натали Авелон
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Фильмография Натали Авелон
Свадьбы не будет!
комедия, мелодрама
2020, Германия
5.0
Фар Край
приключения, драма, боевик
2008, Германия / Канада
6.0
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