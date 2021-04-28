«Свадьбы не будет!»: Рецензия Киноафиши

Артур (Хайнер Лаутербах), руководитель крупной адвокатской конторы, готовится выдать замуж любимую дочь Антонию (Янина Узе). Он в восторге от жениха, потому что тот работает в его компании и показывает отличные результаты. Однако в последний момент происходит катастрофа. К берлинской церкви прибегает хипповатый блондин в шлепках и вязаной кофте и признается девушке в любви. Антония вручает свадебный букет ошарашенному отцу и сбегает с незнакомцем.

С похожими проблемами сталкиваются и близкие друзья Артура. Вспыльчивый Калле (Юрген Фогель) узнает о том, что его дочь встречается с французским фотографом, который в два раза ее старше. А Юс (Хильми Сёзер) беспомощно наблюдает за тем, как его дочь-школьница прогуливает занятия ради свиданий с подозрительным одноклассником. Матери девушек уверены: родителям не нужно вмешиваться в личную жизнь детей, особенно если те уже достигли совершеннолетия. Но у гиперопекающих папаш другое мнение. Они решают извести потенциальных зятьев, пока дело не дошло до свадьбы.

Свадьбы не будет!

Немецкому кинематографу очень хочется адресовать вопрос, который много лет назад на пресс-конференции вывел из себя Филиппа Киркорова: «Почему в вашей индустрии так много ремейков?» Фильм Марка Ротемунда, как и многие немецкие комедии последних лет, не оригинальное произведение. Это адаптация снятой в 2017 году испанской картины «Для вашего блага». Германия, кстати, не единственная страна, которая приобрела на нее права. Свою версию также сделали в Италии, и буквально в феврале этого года она вышла в российский прокат под названием «Папаши».

Разумеется, в каждой стране сюжет обретал свои черты. Чаще всего вносимые сценаристами изменения касались профессий главных героев и их молодых соперников. Именно поэтому в немецкой версии самой смешной и убедительной выглядит вражда адвоката Артура и хиппаря Алекса. Первый – зажиточный буржуа, превозносящий капитализм, второй – радикальный левак, мечтающий разрушить старый мир и построить на его руинах новый, более справедливый. Довольно типичный для Германии конфликт.

Свадьбы не будет!

За изготовление ремейков немецкое кино обычно берется ради кассового успеха. Чаще всего этот расчет оправдывается. В 2019 году, например, самым посещаемым немецким фильмом стала комедия «Идеальный секрет» – адаптация итальянского хита «Идеальные незнакомцы» (в России «Квартет И» переделал его в картину «Громкая связь»). Однако в случае со «Свадьбой» дело обстоит несколько по-другому. Отзывы на испанский оригинал были весьма сдержанными, да и в целом историю об отцах, воспринимающих дочерей как собственность, трудно назвать современной. Шутки здесь тоже «бумерские» и построены в основном на том, что герои не разбираются в очевидных для молодежи вещах: то фотошопом не так воспользуются, то совриск раскритикуют, то отправят в чате сообщение, в котором половина слов перепутана из-за автокоррекции.

Ставка сделана на исполнителей главных ролей. Все трое в Германии являются большими звездами. «Свадьбу» можно сравнить с антрепризным спектаклем, в котором признанные любимцы публики на радость поклонникам в сотый раз отыгрывают устоявшиеся амплуа. Лаутербах не раз появлялся в комедиях в образе состоятельного сноба, Фогель уже изображал человека, не контролирующего свой гнев, а Сёзер неоднократно был дружелюбным мямлей.

Свадьбы не будет!

Российскому зрителю придется труднее, чем немецкому. Из актеров фанаты сериала «Тьма» наверняка узнают Андреаса Пичмана (там он играл Йонаса в среднем возрасте, а здесь играет жениха-фотографа). С остальными будет сложнее: чтобы испытать радость узнавания, нужно быть страстным любителем немецкого кинематографа, а таковых в России, прямо скажем, немного. Но есть у фильма и свои скромные преимущества. Это не самая дурацкая в мире комедия, многие ее шутки бьют точно в цель. И если вам хоть раз в жизни хотелось отговорить кого-то из родных от неподходящих, на ваш взгляд, отношений, то стоит посмотреть ее и понять, что резкость в таких делах не принесет никакого результата. С чужой любовью и чужими чувствами всегда лучше обращаться деликатно.