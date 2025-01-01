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Фильмография
Дирбла Моллой
Dearbhla Molloy
Киноафиша
Персоны
Дирбла Моллой
Дирбла Моллой
Dearbhla Molloy
Дата рождения
1 января 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Дублин, Ирландия
Популярные фильмы
7.2
Four Mothers
(2024)
5.7
Мистер К.
(2024)
Билеты
0.0
Три семьи
(2021)
Фильмография Дирбла Моллой
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2024
2022
2021
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актриса
4
5.7
Мистер К.
Mr. K
драма, детектив
2024, Бельгия / Финляндия / Нидерланды / Норвегия
Смотреть трейлер
Билеты
7.2
Four Mothers
Four Mothers
комедия, драма
2024, Ирландия
Халлрейзерс
комедия
2022, Великобритания
Три семьи
драма, криминал, триллер
2021, Великобритания
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