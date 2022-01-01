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Лилиан Ровер
Лилиан Ровер
Liliane Rovère
О персоне
Фильмография
Лилиан Ровер
Liliane Rovère
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Дата рождения
30 января 1933
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Париж, Франция
Биография Лилиан Ровер
Родилась 30 января 1933 года. Париж, Франция.
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Фильмография Лилиан Ровер
Застрявшие вместе
комедия
2021, Франция
5.0
8 rue de l'Humanité
комедия
2020, Франция
5.0
Крестная мама
комедия, криминал
2020, Франция
6.0
Уродина
комедия
2008, Франция
0.0
Приготовьте ваши носовые платки
драма, комедия, мелодрама
1978, Франция / Бельгия
7.0
Я тебя люблю, и я тебя тоже нет
драма
1976, Франция
6.0
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