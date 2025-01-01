Доктор Дум и Тони Старк — один человек? После титров «Фантастической четверки» эта фанатская теория уже не кажется бредом

Был культовым режиссером, а теперь — провал за провалом: 3 последних новинки Гая Ричи не отбили даже бюджет

Финал фильма «Одно целое» даже хуже «Субстанции»: объясняем со всеми спойлерами

«Мучительно плохо — 0/10»: Бандерас в российском кино снимался всего раз — в США фильм окрестили пародией на «Людей Икс» и Нолана

После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы

Беззубые шутки, сюжет ниже среднего: «Тачки» получат еще одно продолжение — и фанатам первых частей оно точно не понравится

«Все всегда смеялись»: «Трем мушкетерам» Смехов благодарен по гроб жизни, но искренне жалеет Атос лишь об одном

Он потерял все, а теперь его играет Брэд Питт — кто вдохновил авторов «Формулы 1»: история перекликается с реальностью

«У меня нет больших надежд»: плохие новости для всех, кто ждал 4 сезон «Извне» в ближайшие месяцы — к этому все и шло

Том Харди шокировал Нолана на съемках самой сложной сцены «Начала» — чудом обошлось без увечий (и каскадеров)