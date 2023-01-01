Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
8 rue de l'Humanité 8 rue de l'Humanité
Киноафиша Фильмы 8 rue de l'Humanité 8 rue de l'Humanité, 2020: актеры и роли
8 rue de l'Humanité 8 rue de l'Humanité 2020 / Франция
5.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

8 rue de l'Humanité, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэни Бун Дэни Бун Dany Boon
В ролях
Дэни Бун Дэни Бун Dany Boon Франсуа Дамиенс Франсуа Дамиенс François Damiens Лоранс Арне Лоранс Арне Laurence Arne Иван Атталь Иван Атталь Yvan Attal Элисон Вилер Элисон Вилер Alison Wheeler Лилиан Ровер Лилиан Ровер Liliane Rovère Эли Семун Эли Семун Elie Semoun
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше