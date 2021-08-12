Меню
Не дыши 2. Второй дублированный трейлер
Не дыши 2. Второй дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
1
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 11 августа 2021
Не дыши 2
Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман обрел покой и утешение, но оказалось, что от прошлых грехов так просто не убежишь.
User
12 августа 2021, 18:11
недовольно что деда слили, жаль собаку, очевидная концовка, за деда ставлю 4, дед крутой
12 августа 2021, 18:11
0
0
ElizavetaPersonal
12 августа 2021, 19:59
Ненавижу фильмы, где убивают животных. СВОЛОЧИ!!!! Про собаку в конце забыли, оставили умирать.
12 августа 2021, 19:59
0
0
Antonio Pinto
12 августа 2021, 23:07
Ok
12 августа 2021, 23:07
0
0
Артём Семёнов
14 августа 2021, 19:30
💎💎💎
14 августа 2021, 19:30
0
0
Елена
15 августа 2021, 14:52
Достойное продолжение !)
15 августа 2021, 14:52
0
0
Мушараф Камолов
15 августа 2021, 20:18
Люблю этого фильма
15 августа 2021, 20:18
0
0
dimon_ural88
16 августа 2021, 00:03
Хорошый
16 августа 2021, 00:03
0
0
gridneva2804
16 августа 2021, 11:45
Снова перебор с насилием и жестокостью .... Глупо конечно , когда стреляют , дом горит и нет ни одного пожарного и полицейского , да много наивности .... Ушла с фильма с кислым настроением
16 августа 2021, 11:45
0
0
Екатерина Прекрасная
24 августа 2021, 12:42
Ну, не знаю... первая часть была,вполне, реалистична, держала в напряжении до самого финала, неожиданные повороты и смотрится на одном дыхании. Вторая,же,часть _ смесь рембо с терминатором, все настолько нереалистично( в жизни дедуля от полученных травм ласты,бы, склеил еще в первых 20 минутах). Здесь,же, главный герой рубит и серпом и мечом, кровища рекой и выглядит просто как рубилище. Кроме того, вся история с девочкой и ее семейкой просто муть.
24 августа 2021, 12:42
0
0
Светлана Сныткина
1 сентября 2021, 02:53
Прикольный фильм.
1 сентября 2021, 02:53
0
0
User
5 сентября 2021, 07:43
Пойдёт
5 сентября 2021, 07:43
0
0
User
9 сентября 2021, 12:37
Получилась некая мелодрама без интриги и напряжения, в отличие от первой части. Но фильм все равно неплохой
9 сентября 2021, 12:37
0
0
6.7
Не дыши 2
криминал, ужасы, триллер, 2021, США
