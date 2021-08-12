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Не дыши 2 Не дыши 2
Киноафиша Фильмы Не дыши 2 Отзывы о фильме «Не дыши 2»
Don't Breathe 2 Не дыши 2 2021 / США
7.3 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Не дыши 2»

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Наша рецензия

Спустя много лет после смерти дочери и ограбления, слепой спецназовец Норман обрел смысл жизни в девочке Феникс. Она стала его дочерью после того, как потеряла все в страшном пожаре из-за взрыва химлаборатории по производству наркотиков. Постепенно строгое отцовство Нормана из-за постоянного страха утраты превращается в настоящий конфликт с девочкой, которая желает чаще выбираться в город и завести друзей-ровесников. Но все разногласия отходят на второй план, когда в дом вновь вламывается…

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User 12 августа 2021, 18:11
Оценка
недовольно что деда слили, жаль собаку, очевидная концовка, за деда ставлю 4, дед крутой
12 августа 2021, 18:11 Ответить
ElizavetaPersonal 12 августа 2021, 19:59
Оценка
Ненавижу фильмы, где убивают животных. СВОЛОЧИ!!!! Про собаку в конце забыли, оставили умирать.
12 августа 2021, 19:59 Ответить
Antonio Pinto 12 августа 2021, 23:07
Оценка
Ok
12 августа 2021, 23:07 Ответить
Артём Семёнов 14 августа 2021, 19:30
Оценка
💎💎💎
14 августа 2021, 19:30 Ответить
Фурлушка 15 августа 2021, 14:52
Оценка
Достойное продолжение !)
15 августа 2021, 14:52 Ответить
Мушараф Камолов 15 августа 2021, 20:18
Оценка
Люблю этого фильма
15 августа 2021, 20:18 Ответить
dimon_ural88 16 августа 2021, 00:03
Оценка
Хорошый
16 августа 2021, 00:03 Ответить
gridneva2804 16 августа 2021, 11:45
Оценка
Снова перебор с насилием и жестокостью .... Глупо конечно , когда стреляют , дом горит и нет ни одного пожарного и полицейского , да много наивности .... Ушла с фильма с кислым настроением
16 августа 2021, 11:45 Ответить
Екатерина Прекрасная 24 августа 2021, 12:42
Оценка
Ну, не знаю... первая часть была,вполне, реалистична, держала в напряжении до самого финала, неожиданные повороты и смотрится на одном дыхании. Вторая,же,часть _ смесь рембо с терминатором, все настолько нереалистично( в жизни дедуля от полученных травм ласты,бы, склеил еще в первых 20 минутах). Здесь,же, главный герой рубит и серпом и мечом, кровища рекой и выглядит просто как рубилище. Кроме того, вся история с девочкой и ее семейкой просто муть.
24 августа 2021, 12:42 Ответить
Светлана Сныткина 1 сентября 2021, 02:53
Оценка
Прикольный фильм.
1 сентября 2021, 02:53 Ответить
User 5 сентября 2021, 07:43
Оценка
Пойдёт
5 сентября 2021, 07:43 Ответить
User 9 сентября 2021, 12:37
Оценка
Получилась некая мелодрама без интриги и напряжения, в отличие от первой части. Но фильм все равно неплохой
9 сентября 2021, 12:37 Ответить
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