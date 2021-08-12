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Спустя много лет после смерти дочери и ограбления, слепой спецназовец Норман обрел смысл жизни в девочке Феникс. Она стала его дочерью после того, как потеряла все в страшном пожаре из-за взрыва химлаборатории по производству наркотиков. Постепенно строгое отцовство Нормана из-за постоянного страха утраты превращается в настоящий конфликт с девочкой, которая желает чаще выбираться в город и завести друзей-ровесников. Но все разногласия отходят на второй план, когда в дом вновь вламывается…