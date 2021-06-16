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Киноафиша Рецензии «Папа закодировался»: Рецензия Киноафиши

«Папа закодировался»: Рецензия Киноафиши

16 июня 2021 00:00
«Папа закодировался»: Рецензия Киноафиши

Социальная комедия положений.

Анатолия Снарова (Евгений Сытый) заставили наконец-таки закодироваться, и его жизнь заиграла другими красками. Оказывается, он примерный муж, у него есть красавица жена и трое сыновей. Всех их зовут также Анатолиями, потому что отец-алкоголик не смог запомнить каких-то других имен. А работа у него самая ответственная – мужчина трудится начальником ЖКХ в маленьком городе Сорочинске. Счастью нет границ, поэтому Снаров решает поделиться своим просветлением со всеми жителями. Однако никому не нравятся его нововведения, и все мечтают, чтобы он скорее раскодировался и перестал мучить своими идеями. Получится ли у них?

«Папа закодировался»: Рецензия Киноафиши
Папа закодировался

«Папа закодировался» представляет собой настоящее попурри российской действительности какой-то глубинки, которую чаще всего проезжают мимо и даже не читают название городка на карте. А там обитают реальные люди, которые переживают многочисленные внутренние драмы и пытаются свыкнуться со своими тараканами в голове. Последние часто приходят к главному герою, но только в образе синих инопланетян, призывающих его работать во благо человечества. Это все выливается в стройку космодрома, подтверждение сухого закона и другие хаотичные действия.

«Папа закодировался»: Рецензия Киноафиши
Папа закодировался

Дебют режиссера Павла Ходнева – это хороший пример «комедии положений», возвращающей зрителей к советским картинам Гайдая и Рязанова. Только здесь нет никакой изможденной ностальгии по тем временам или наличия какой-то исторической справки между строк. «Папа закодировался» является абсолютным продуктом современного времени с шутками про «Новичок», с отсылками к фильмам «Крестный отец» и «Аватар» и про людей, которые не перестают мечтать даже в самых сложных ситуациях.

Ася Заболоцкая
Ася Заболоцкая
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