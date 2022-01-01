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Кшиштоф Чечот

Krzysztof Czeczot
Кшиштоф Чечот
Кшиштоф Чечот Krzysztof Czeczot
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Дата рождения
25 июля 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Бытув, Польша
Биография Кшиштоф Чечот

Фильмография Кшиштоф Чечот
Любовь в квадрате
Любовь в квадрате
комедия, мелодрама 2021, Польша
4.0
Снега больше не будет
Снега больше не будет
комедия, драма 2020, Польша / Германия
6.0
Король жизни
Король жизни
драма, комедия 2015, Польша
5.0
Плохой дом
Плохой дом
триллер, драма 2009, Польша
7.0
Отличный день
Отличный день
комедия, драма 2005, Польша
6.0
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