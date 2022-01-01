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Кшиштоф Чечот
Кшиштоф Чечот
Krzysztof Czeczot
О персоне
Фильмография
Кшиштоф Чечот
Krzysztof Czeczot
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Дата рождения
25 июля 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Бытув, Польша
Биография Кшиштоф Чечот
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Фильмография Кшиштоф Чечот
Любовь в квадрате
комедия, мелодрама
2021, Польша
4.0
Снега больше не будет
комедия, драма
2020, Польша / Германия
6.0
Король жизни
драма, комедия
2015, Польша
5.0
Плохой дом
триллер, драма
2009, Польша
7.0
Отличный день
комедия, драма
2005, Польша
6.0
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