Наша рецензия

Массажист Женя (Алек Утгофф) регулярно посещает жителей недешевого польского пригорода, избавляя их от болей в суставах и конечностях, а особенно – в душе. С первых сцен фильма мы понимаем, что Женя не просто учтивый массажист, знающий своё дело. Он помогает грустнеющим зажиточным полякам и с помощью гипноза, и с помощью то ли магии, то ли экстрасенсорных способностей. Но кто он такой? В чём его цель? Зачем он помогает этим людям? Тема болей душевных и их соотношение с проблемами…