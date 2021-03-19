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Снега больше не будет Снега больше не будет
Киноафиша Фильмы Снега больше не будет Отзывы о фильме «Снега больше не будет»
Sniegu juz nigdy nie bedzie Снега больше не будет 2020 / Польша / Германия
6.0 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Снега больше не будет»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Массажист Женя (Алек Утгофф) регулярно посещает жителей недешевого польского пригорода, избавляя их от болей в суставах и конечностях, а особенно – в душе. С первых сцен фильма мы понимаем, что Женя не просто учтивый массажист, знающий своё дело. Он помогает грустнеющим зажиточным полякам и с помощью гипноза, и с помощью то ли магии, то ли экстрасенсорных способностей. Но кто он такой? В чём его цель? Зачем он помогает этим людям? Тема болей душевных и их соотношение с проблемами…

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tat.zhigalova 19 марта 2021, 01:04
Оценка
.Очень, очень плохо!
19 марта 2021, 01:04 Ответить
Оксана Строева 28 марта 2021, 10:29
Искала отзывы, кроме пары негативных отзывов и преимущественно положительных рецензий, ничего.Жаль! После просмотра осталась под большим впечатлением.Очень атомсферно, нет чернухи,после которой остается чувство гадливости.Увидела разные смысловые слои и буквальный и ассоциативный.Видимо, восприятие фильма зависит от внутреннего наполнения смотрящего и он не для массового зрителя.Создается впечатление, что те кто пишет негатив смотрели невнимательно ,ожидая привычной динамичности и треша.Он для тех, кто любит медитативные картины, со множественным подтекстом.
28 марта 2021, 10:29 Ответить
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