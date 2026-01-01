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Майа Осташевска
Майа Осташевска Maja Ostaszewska
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Майа Осташевска

Maja Ostaszewska

Дата рождения
3 сентября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Майа Осташевска

Родилась 3 сентября 1972 года. Краков, Польша.

Популярные фильмы

Родственники 3 7.2
Родственники 3 (2025)
Сваты 7.1
Сваты (2021)
Джек Стронг 7.0
Джек Стронг (2014)

Фильмография Майа Осташевска

Кукла
Кукла Lalka
драма, мелодрама 2026, Польша
Проект НЛО 5.7
Проект НЛО
драма, комедия, мини-сериал 2025, Польша
Родственники 3 7.2
Родственники 3 Teściowie 3
комедия 2025, Польша
Смотреть трейлер
Шопен. Соната в Париже 7
Шопен. Соната в Париже Chopin, Chopin!
биография, драма, музыка 2025, Польша
Смотреть трейлер
Цвета зла: красный 6.4
Цвета зла: красный Kolory zla. Czerwien
криминал, драма, детектив 2024, Польша
Смотреть трейлер
Свекровь 2 6
Свекровь 2 Teściowie 2
комедия 2023, Польша
Зелёная граница 6.8
Зелёная граница Zielona granica
драма 2023, Бельгия / Чехия / Франция / Польша
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Сваты 7.1
Сваты Tesciowie
комедия, драма 2021, Польша
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