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Фильмография
Майа Осташевска
Maja Ostaszewska
Киноафиша
Персоны
Майа Осташевска
Майа Осташевска
Maja Ostaszewska
Дата рождения
3 сентября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Майа Осташевска
Родилась 3 сентября 1972 года. Краков, Польша.
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Популярные фильмы
7.2
Родственники 3
(2025)
7.1
Сваты
(2021)
7.0
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(2014)
Фильмография Майа Осташевска
Кукла
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Проект НЛО
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2025, Польша
7.2
Родственники 3
Teściowie 3
комедия
2025, Польша
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7
Шопен. Соната в Париже
Chopin, Chopin!
биография, драма, музыка
2025, Польша
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6.4
Цвета зла: красный
Kolory zla. Czerwien
криминал, драма, детектив
2024, Польша
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6
Свекровь 2
Teściowie 2
комедия
2023, Польша
6.8
Зелёная граница
Zielona granica
драма
2023, Бельгия / Чехия / Франция / Польша
Смотреть трейлер
7.1
Сваты
Tesciowie
комедия, драма
2021, Польша
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