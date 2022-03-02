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Малгожата Шумовска
Малгожата Шумовска
Malgorzata Szumowska
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Малгожата Шумовска
Malgorzata Szumowska
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Дата рождения
26 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Малгожаты Шумовска
Родилась 26 февраля 1973 года. Краков, Польша.
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Фильмография Малгожаты Шумовска
Снега больше не будет
комедия, драма
2020, Польша / Германия
6.0
Приди ко мне
ужасы, драма
2019, Ирландия / Бельгия / США
5.0
Лицо
драма, комедия
2018, Польша
6.0
Тело
драма, комедия
2015, Польша
6.0
Откровения
драма
2011, Германия / Франция / Польша
5.0
33 сцены из жизни
драма
2008, Польша / Германия
6.0
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Альпинистка Наоми Уоттс спасает незнакомца в трейлере триллера о выживании «Бесконечная буря»
В основу фильма легла реальная история.
Написать
2 марта 2022 13:05
Малгожата Шумовска снимет фильм о супруге Федора Достоевского
Производством байопика будет заниматься компания Hype Film, выпустившая «Петровых в гриппе».
Написать
10 февраля 2022 16:12
В духе «Теоремы» Пазолини: Вышел новый трейлер польской сатирической сказки «Снега больше не будет»
Лента выйдет в кинотеатрах и в онлайн-формате 30 июля этого года.
Написать
29 апреля 2021 16:06
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