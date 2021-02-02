«Снега больше не будет»: Рецензия Киноафиши

Массажист Женя (Алек Утгофф) регулярно посещает жителей недешевого польского пригорода, избавляя их от болей в суставах и конечностях, а особенно – в душе. С первых сцен фильма мы понимаем, что Женя не просто учтивый массажист, знающий своё дело. Он помогает грустнеющим зажиточным полякам и с помощью гипноза, и с помощью то ли магии, то ли экстрасенсорных способностей. Но кто он такой? В чём его цель? Зачем он помогает этим людям?

Тема болей душевных и их соотношение с проблемами физической оболочки является важнейшей в последних работах польской режиссёрки Малгожаты Шумовской, получавшей призы в Берлине за фильмы с симптоматичными названиями «Тело» и «Лицо». «Снега больше не будет» не так абсурден и остросоциален, как две вышеупомянутые ленты (недаром и премьера прошла не в Берлине, а в Венеции), но более сдержан и визуально однороден (за камерой – Михал Энглерт – постоянный оператор и бывший муж Шумовской, в этом фильме ставший полноценным соавтором).

Снега больше не будет

Дома польского upper-middle класса в фильме до жути одинаковые, отличаются разве что венками на двери. Даже жители их разнятся исключительно формально: у каждого свои травмы и поводы для депрессии, но при этом все они одинаково сломлены, одинаково нелепы и скучны. Впрочем, главному герою нетрудно заручиться их расположением: он льстит им, говорит то, что они хотят услышать (немолодым женщинам он заявляет, что их тело тянет на двадцать восемь, тяжелобольному онкобольному – что его подход к лечению работает), и занимается всевозможным соглашательством, за что однажды даже получает выговор от клиентки. Но не создаётся впечатления, что это всё из корыстных побуждений. Кажется, Женя и правда искренне хочет помочь всем и каждому и верит, что у него есть для этого силы и возможности.

Кто такой Женя, мы так полноценно и не узнаем. Мы знаем, что он трудовой мигрант из Украины, что он из Припяти, что его мать умерла от последствий аварии, а сам он обладает какими-то сверхъестественными способностями, – это всё мы выясняем из редких реплик о нём других героев и многозначительных флешбэков, которые очевидно отсылают к Тарковскому. В этих сценах мало движения, много пространства, воды, а традиционные лошади заменены на собак – для главного героя они явно важны и символизируют что-то из прошлого.

Снега больше не будет

Женя – очень обаятельный и достоверный персонаж, несмотря на то, что мы знаем о нём существенно меньше, чем хотелось бы. Не исключено, что это не вопреки, а потому что. Но точно можно сказать, что Алек Утгофф проделал блестящую работу. Отечественный зритель уже неравнодушен к нему после милейшей роли советского учёного Алексея в «Очень странных делах». Алек невероятно органичен в каждой сцене, неплохо говорит по-русски (сквозят некоторые недочёты: всё же Алек родился в Киеве, но уже давно живёт в Англии), а в своей чёрной майке напоминает молодого Патрика Суэйзи, особенно в одной неожиданной танцевальной сцене.

Снега больше не будет

Это кино для тех, кто любит неторопливый и продуманный артхаус с богатым образным рядом и отсутствием однозначных трактовок. Оно вряд ли станет суперхитом даже в узких кругах, но тонко чувствующий зритель сможет увидеть неочевидную магию и уместную сентиментальность в этой истории про парня, ходящего от двери к двери с массажным столом.