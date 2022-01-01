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Катажина Фигура
Катажина Фигура
Katarzyna Figura
О персоне
Фильмография
Катажина Фигура
Katarzyna Figura
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Дата рождения
22 марта 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Варшава, Польша
Биография Катажина Фигура
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Фильмография Катажина Фигура
Эскортницы
драма
2021, Польша
7.0
Снега больше не будет
комедия, драма
2020, Польша / Германия
6.0
Семь чувств
драма, комедия
2018, Польша
6.0
Детский блюз
драма
2012, Польша
3.0
Прекрасное лето
комедия, мелодрама
2010, Польша
5.0
Люби и танцуй
мюзикл, мелодрама
2009, Польша
5.0
Поезд в Голливуд
комедия
1987, Польша
6.0
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