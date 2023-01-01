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Снега больше не будет
Снега больше не будет, 2020: актеры и роли
Sniegu juz nigdy nie bedzie
Снега больше не будет
2020 / Польша / Германия
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6.0
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17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Снега больше не будет, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Малгожата Шумовска
Malgorzata Szumowska
В ролях
Майа Осташевска
Maja Ostaszewska
Агата Кулеша
Agata Kulesza
Вероника Розати
Weronika Rosati
Алек Утгофф
Alec Utgoff
Катажина Фигура
Katarzyna Figura
Лукаш Симлат
Lukasz Simlat
Анджей Хыра
Andrzej Chyra
Кшиштоф Чечот
Krzysztof Czeczot
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