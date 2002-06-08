Menu
Рейтинги
5.3 IMDb Rating: 5.4
Kinoafisha Films Scooby-Doo

Scooby-Doo

Scooby-Doo 18+
Country USA / Australia
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2002
World premiere 8 June 2002
Release date
15 August 2002 Russia 12+
10 October 2002 Argentina
20 June 2002 Australia
2 August 2002 Austria
17 July 2002 Belgium
4 October 2002 Brazil
14 June 2002 Canada
10 October 2002 Colombia
23 August 2002 Cyprus
15 August 2002 Czechia
2 August 2002 Denmark
28 August 2002 Egypt
2 August 2002 Estonia
2 August 2002 Finland
10 July 2002 France
1 August 2002 Germany
12 July 2002 Great Britain
12 July 2002 Greece
26 July 2002 Hong Kong
15 September 2002 Hungary
5 July 2002 Iceland
12 July 2002 Ireland
1 August 2002 Israel
28 June 2002 Italy
17 August 2002 Japan
21 August 2002 Kuwait
2 August 2002 Mexico
20 June 2002 Netherlands
20 June 2002 New Zealand
2 August 2002 Norway
31 October 2002 Peru
19 June 2002 Philippines
16 August 2002 Poland
12 July 2002 Portugal
15 August 2002 Slovakia
28 June 2002 South Africa
17 July 2002 South Korea
19 July 2002 Spain
23 August 2002 Sweden
5 July 2002 Taiwan
14 June 2002 Thailand
9 August 2002 Turkey
14 June 2002 USA
28 August 2002 Venezuela
MPAA PG
Budget $84,000,000
Worldwide Gross $275,682,171
Production Warner Bros., Mosaic, Atlas Entertainment
Also known as
Scooby-Doo, Scooby Doo, Skubi-Du, Скуби-Ду, Scooby Doo - A nagy csapat, Scooby-Doo - O Filme, Scooby-Doo ja salaperäinen saari, Scooby-Doo: Chú Chó Siêu Quậy, Scooby-Doo: Enas tetrapodos iroas, Scooby-Doo: Spooky Island, Scooby-Doo: The Movie, Scooby-Doo!, Skubi Du, Skūbijs Du, Skūbis - Dū, Σκούμπι-Ντου: Ένας τετράποδος ήρωας, Скубі-Ду, スクービー・ドゥー, 史酷比, 狗狗震
Director
Raja Gosnell
Raja Gosnell
Cast
Matthew Lillard
Matthew Lillard
Freddie Prinze Jr.
Freddie Prinze Jr.
Sarah Michelle Gellar
Sarah Michelle Gellar
Linda Cardellini
Linda Cardellini
Cast and Crew
5.3
