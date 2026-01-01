Меню
Фильмы
Скуби-Ду
Награды и номинации фильма Скуби-Ду
Награды и номинации фильма Скуби-Ду 2002
Золотая малина 2003
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Самый нелепый фильм для подростков
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Virtual Performance
Номинант
