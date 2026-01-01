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Эверет МакГилл
Everett McGill
Киноафиша
Персоны
Эверет МакГилл
Эверет МакГилл
Everett McGill
Дата рождения
21 октября 1945
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Лицензия на убийство
(1989)
6.9
Перевал разбитых сердец
(1986)
6.4
Люди под лестницей
(1991)
Фильмография Эверет МакГилл
5.6
В осаде 2: Темная территория
Under Siege 2: Dark Territory
боевик, приключения, триллер
1995, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.4
Люди под лестницей
The People Under the Stairs
комедия, ужасы, мистика
1991, США
7.1
Лицензия на убийство
Licence to kill
триллер, приключения, боевик, криминал
1989, Великобритания / США
6.9
Перевал разбитых сердец
Heartbreak Ridge
драма, боевик, комедия
1986, США
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