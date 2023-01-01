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Дорогая, я увеличил ребенка Дорогая, я увеличил ребенка
Киноафиша Фильмы Дорогая, я увеличил ребенка Дорогая, я увеличил ребенка, 1992: актеры и роли
Honey, I Blew Up the Kid Дорогая, я увеличил ребенка 1992 / США
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Дорогая, я увеличил ребенка, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рэндал Клайзер Randal Kleiser
В ролях
Рик Моранис Rick Moranis Марша Стрэссмен Marcia Strassman Роберт Оливери Robert Oliveri
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