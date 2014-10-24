Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марша Стрэссмен
Marcia Strassman
Киноафиша
Персоны
Марша Стрэссмен
Марша Стрэссмен
Marcia Strassman
Дата рождения
28 апреля 1948
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
24 октября 2014
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник, Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.7
Дорогая, я уменьшил детей
(1989)
5.8
Рикер
(2005)
5.6
Слежка 2: Снова в засаде
(1993)
Фильмография Марша Стрэссмен
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2005
1993
1992
1989
1985
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
5.8
Рикер
Reeker
ужасы
2005, США
5.6
Слежка 2: Снова в засаде
Another Stakeout
триллер, криминал, боевик, комедия
1993, США
4.9
Дорогая, я увеличил ребенка
Honey, I Blew Up the Kid
приключения, комедия, семейный
1992, США
6.7
Дорогая, я уменьшил детей
Honey, I Shrunk the Kids
комедия, фантастика, приключения, семейный
1989, США
5.6
Авиатор
The Aviator
приключения, драма
1985, США
