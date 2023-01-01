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Полицейская академия 3: Переподготовка Полицейская академия 3: Переподготовка
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Police Academy 3: Back in Training Полицейская академия 3: Переподготовка 1986 / Канада / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Вся информация о фильме
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