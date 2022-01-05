Полицейская академия 7: Миссия в Москве, 1994

Начало 90-х годов. Некогда страшный СССР превращается в демократическую Российскую Федерацию, а русские милиционеры обращаются за помощью к своим американским коллегам. Они просят посодействовать с поимкой особо опасного криминального авторитета Константина Конали, который хочет стать новым правителем страны. Разумеется, бравая команда коменданта Лассарда с готовностью откликается на зов и отправляется в Москву.
Полицейская академия в Москве! Русский балет. Русская водка. И русская мафия. Самая опасная операция в жизни полицейских академиков! Смогут ли они вернуться живыми?..