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Полицейская академия 7: Миссия в Москве Полицейская академия 7: Миссия в Москве
Киноафиша Фильмы Полицейская академия 7: Миссия в Москве
Police Academy: Mission to Moscow

Полицейская академия 7: Миссия в Москве, 1994

1994 / США
3.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Начало 90-х годов. Некогда страшный СССР превращается в демократическую Российскую Федерацию, а русские милиционеры обращаются за помощью к своим американским коллегам. Они просят посодействовать с поимкой особо опасного криминального авторитета Константина Конали, который хочет стать новым правителем страны. Разумеется, бравая команда коменданта Лассарда с готовностью откликается на зов и отправляется в Москву.

  • Первая комедия производства США, снятая в России. 
  • Актер Бубба Смит должен был появиться в картине, но отказался от роли из солидарности с Мэрион Рэмси, участие которой не предполагалось с самого начала. 
  • В качестве дачи главаря русской мафии Константина Конали был снят клуб в коттеджном поселке “Жуковка-2”. 
  • В одной из сцен фильма показано обгоревшее после танкового обстрела здание Верховного Совета России (также известное как Белый дом). 4 октября, когда произошел сам обстрел, съемки были приостановлены на несколько дней. 
  • Сцена в метро снималась на станции Новослободская Кольцевой линии московского метрополитена.
  • В кабинете начальника милиции Ракова вместо флага России по ошибке был использован флаг Сербии.
  • Режиссер картины Алан Меттер признался, что из всех фильмов франшизы, включая этот, он является поклонником лишь самой первой “Полицейской академии” 1984 года.

Полицейская академия в Москве! Русский балет. Русская водка. И русская мафия. Самая опасная операция в жизни полицейских академиков! Смогут ли они вернуться живыми?..

3.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в России 10 июня 1994
Премьера онлайн 5 января 2022
Премьера в мире 9 июня 1994
Возраст 16+
Режиссер
Алан Меттер
В ролях
Джордж Гейнс
Майкл Уинслоу
Дэвид Граф
Лесли Истербрук
Кристофер Ли
Кристофер Ли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полицейская академия 7: Миссия в Москве 2 постера
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