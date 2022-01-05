Полицейская академия 7: Миссия в Москве, 1994

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Начало 90-х годов. Некогда страшный СССР превращается в демократическую Российскую Федерацию, а русские милиционеры обращаются за помощью к своим американским коллегам. Они просят посодействовать с поимкой особо опасного криминального авторитета Константина Конали, который хочет стать новым правителем страны. Разумеется, бравая команда коменданта Лассарда с готовностью откликается на зов и отправляется в Москву. Развернуть Первая комедия производства США, снятая в России.

Актер Бубба Смит должен был появиться в картине, но отказался от роли из солидарности с Мэрион Рэмси, участие которой не предполагалось с самого начала.

В качестве дачи главаря русской мафии Константина Конали был снят клуб в коттеджном поселке “Жуковка-2”.

В одной из сцен фильма показано обгоревшее после танкового обстрела здание Верховного Совета России (также известное как Белый дом). 4 октября, когда произошел сам обстрел, съемки были приостановлены на несколько дней.

Сцена в метро снималась на станции Новослободская Кольцевой линии московского метрополитена.

В кабинете начальника милиции Ракова вместо флага России по ошибке был использован флаг Сербии.

Режиссер картины Алан Меттер признался, что из всех фильмов франшизы, включая этот, он является поклонником лишь самой первой “Полицейской академии” 1984 года. Развернуть Полицейская академия в Москве! Русский балет. Русская водка. И русская мафия. Самая опасная операция в жизни полицейских академиков! Смогут ли они вернуться живыми?.. Развернуть 3.6 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 3.4 Продолжительность 1 час 23 минуты Год выпуска 1994 Премьера в России 10 июня 1994 Премьера онлайн 5 января 2022 Премьера в мире 9 июня 1994 Возраст 16+ Режиссер Алан Меттер В ролях Джордж Гейнс Майкл Уинслоу Дэвид Граф Лесли Истербрук Кристофер Ли Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Полицейская академия 4: граждане в патруле (1987) 8 Фильм находится в подборках Все части «Полицейской академии» 2 постера

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