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Фильмография
Марио Пупелла
Mario Pupella
Киноафиша
Персоны
Марио Пупелла
Марио Пупелла
Mario Pupella
Дата рождения
10 апреля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
22 января 2023
Карьера
Актер
Место рождения
Палермо, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Популярные фильмы
6.9
Мятежная сицилийка
(2008)
6.1
Я, другой
(2007)
5.6
Наш отец
(2020)
Фильмография Марио Пупелла
5.6
Наш отец
Padrenostro
драма
2020, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
3.8
Ложное обвинение
Wrobiony
приключения, криминал, триллер
2016, Польша
2.5
Искупление грехов
Sins / Sins Expiation
боевик, триллер
2011, США / Италия / Румыния
6.9
Мятежная сицилийка
Siciliana ribelle, La
драма
2008, Италия
6.1
Я, другой
Io, l'altro
драма
2007, Италия
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