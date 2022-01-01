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Барбара Рончи
Барбара Рончи
Barbara Ronchi
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Фильмография
Барбара Рончи
Barbara Ronchi
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Карьера
Актриса
Место рождения
Рим, Италия
Биография Барбара Рончи
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Фильмография Барбара Рончи
Разыскивается Санта
комедия
2021, Италия
7.0
Наш отец
драма
2020, Италия
5.0
Солнце
драма
2019, Италия / Польша
5.0
Лежебоки
комедия
2017,
5.0
Приятных снов
2016, Италия / Франция
6.0
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