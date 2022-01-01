Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Барбара Рончи

Барбара Рончи

Barbara Ronchi
Барбара Рончи
Барбара Рончи Barbara Ronchi
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Актриса
Место рождения
Рим, Италия
Биография Барбара Рончи

Фильмография Барбара Рончи
Разыскивается Санта
Разыскивается Санта
комедия 2021, Италия
7.0
Наш отец
Наш отец
драма 2020, Италия
5.0
Солнце
Солнце
драма 2019, Италия / Польша
5.0
Лежебоки
Лежебоки
комедия 2017,
5.0
Приятных снов
Приятных снов
2016, Италия / Франция
6.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Приложение киноафиши