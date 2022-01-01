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Джулия Пьятон
Джулия Пьятон
Julia Piaton
О персоне
Фильмография
Джулия Пьятон
Julia Piaton
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Дата рождения
29 января 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Джулии Пьятон
Родилась 29 января 1985 года. Франция.
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Фильмография Джулии Пьятон
Холостяк на свадьбе
комедия
2020, Франция
5.0
На вкус и цвет
комедия, драма
2018, Франция
5.0
Жених на двоих
комедия
2017, Франция
6.0
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