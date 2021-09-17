Наша рецензия

Адриан (Бенжамен Лаверн) совсем недавно расстался с девушкой, а если быть точнее, Соня (Сара Жиродо) поставила их отношения на паузу. Что бы это ни значило, у парня наступили нелегкие времена. Пройдя через все стадии (отрицание, принятие и депрессия), герой решает все-таки написать девушке, после чего судорожно проверяет телефон каждую минуту. Как назло, Адриан оказывается на семейном ужине, где он узнает, что ему придется говорить тост на свадьбе своей сестры. Выступать на публике мужчина не…