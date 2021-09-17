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Холостяк на свадьбе Холостяк на свадьбе
Киноафиша Фильмы Холостяк на свадьбе Отзывы о фильме «Холостяк на свадьбе»
Le Discours Холостяк на свадьбе 2020 / Франция
5.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Холостяк на свадьбе»

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Наша рецензия

Адриан (Бенжамен Лаверн) совсем недавно расстался с девушкой, а если быть точнее, Соня (Сара Жиродо) поставила их отношения на паузу. Что бы это ни значило, у парня наступили нелегкие времена. Пройдя через все стадии (отрицание, принятие и депрессия), герой решает все-таки написать девушке, после чего судорожно проверяет телефон каждую минуту. Как назло, Адриан оказывается на семейном ужине, где он узнает, что ему придется говорить тост на свадьбе своей сестры. Выступать на публике мужчина не…

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User 17 сентября 2021, 11:18
Оценка
..ох уж эти французские комедии )))
17 сентября 2021, 11:18 Ответить
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