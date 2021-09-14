«Холостяк на свадьбе»: Рецензия Киноафиши

Адриан (Бенжамен Лаверн) совсем недавно расстался с девушкой, а если быть точнее, Соня (Сара Жиродо) поставила их отношения на паузу. Что бы это ни значило, у парня наступили нелегкие времена. Пройдя через все стадии (отрицание, принятие и депрессия), герой решает все-таки написать девушке, после чего судорожно проверяет телефон каждую минуту. Как назло, Адриан оказывается на семейном ужине, где он узнает, что ему придется говорить тост на свадьбе своей сестры. Выступать на публике мужчина не любит так же сильно, как сам формат свадеб, и теперь ему предстоит не только подумать, как вернуть себе любимую, но и как отмазаться от ненавистной ему речи.

Русскоязычное название фильма может поставить зрителя в небольшой тупик. Дело в том, что действие картины не происходит на свадьбе, долгожданное торжество несколько раз представляется в голове персонажа, пока он сам сидит на ужине со своей семьей. В данном случае оригинальное название («Le discours», то есть «Речь») наиболее точно отображает характер картины, которая больше напоминает остроумную трагикомедию в духе ранних фильмов Вуди Аллена.

Холостяк на свадьбе

Адриан на протяжении всего хронометража ведет беседу со зрителями (да-да, в точности как Фиби Уоллер-Бридж из сериала «Дрянь»). Он рассказывает нам о своем самочувствии, словно мы и есть его психологи; жалуется на родителей, будто мы давние приятели, и фантазирует о жизни окружающих, как если бы ему посчастливилось стать писателем. Беседы француза ничуть не утомительны – напротив, эта история могла бы стать блестящим моноспектаклем или же подобием стендапа, когда после тяжелого рабочего дня болтовня незнакомца со сцены обладает какой-то необъяснимой утешительной силой.

Герой не кажется нытиком или неудачником, даже несмотря на то, что мы понятия не имеем, чем он занимается в жизни. Ведь его рефлексия о невыносимой легкости бытия покажется большинству настолько привычной, словно Лоран Тирар, режиссер фильма, нашел ваш школьный личный дневник и перепечатал его для своего сценария. Мать, которая считает, что вы грустите без причины, первая любовь, разбивающая сердце, или же холодные отношения с родной сестрой, которая за столько лет так и не узнала вас по-настоящему. Эти мелкие болячки знакомы многим не потому, что мы принадлежим к одному поколению или выросли в одном культурном пространстве, а потому, что изъяны в отношениях бывают как у француза среднего возраста, так и у двадцатипятилетней девушки из России.

Холостяк на свадьбе

Отсюда плавно следует перейти к тому, что «Холостяк на свадьбе», к счастью или к сожалению, не является исповедью заядлого холостяка и уж точно не оказывается французским вариантом «500 дней лета», когда герой-мужчина пытается пережить расставание. Да, моментами он и правда очень напоминает культовый ромком с Джозефом Гордон-Левиттом: необычная героиня влюбляет в себя немного неуклюжего героя и переворачивает его жизнь с ног на голову. Но в данном случае это становится лишь поводом поговорить о цепи многочисленных проблем, затаившихся внутри Адриана. Новая лента Тирара не любовная история. Это слепок жизненных трудностей, завернутый в добрый юмор. Это один день из жизни обыкновенного мужчины, который пытается понять, когда его отношения пошли не так, и параллельно размышляет, почему вообще жизнь иногда идет не так. Именно по этой причине можно сказать, что новая французская комедия удалась: идеальный баланс смеха и суровой правды жизни делает свое дело, и получается кино, про которое обычно говорят «душевное».

Картина создана для тех, кто может часами смотреть разговорное кино, где каркасом фильма служат не линейный сюжет, экшн или интригующий поворот, а простые слова.