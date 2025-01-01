Меню
О персоне
Фильмография
Алексей Птицын
Персоны
Алексей Птицын
Алексей Птицын
Популярные фильмы
7.6
Тигрёнок на подсолнухе
(1981)
0.0
Следствие ведут колобки
(1983)
Фильмография Алексей Птицын
Жанр
Все
Анимация
Детектив
Детский
Комедия
Год
Все
1983
1981
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
Следствие ведут колобки
детский, детектив, комедия
1983, СССР
7.6
Тигрёнок на подсолнухе
Tigryonok na podsolnukhe
анимация
1981, СССР
