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О персоне
Николас Жесснер
Nicolas Gessner
Киноафиша
Персоны
Николас Жесснер
Николас Жесснер
Nicolas Gessner
Дата рождения
17 августа 1931
Возраст
92 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
22 августа 2023
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
5.9
Один из тринадцати
(1969)
4.5
В день, когда я ушел, всю ночь шел дождь
(1980)
Фильмография Николас Жесснер
4.5
В день, когда я ушел, всю ночь шел дождь
It Rained All Night the Day I Left
комедия, криминал
1980, Канада / Франция / Израиль
5.9
Один из тринадцати
12 + 1
комедия, приключения
1969, Италия / Франция
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