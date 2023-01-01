Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солнце моё" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Один из тринадцати Один из тринадцати
Киноафиша Фильмы Один из тринадцати Один из тринадцати, 1969: актеры и роли
12 + 1 Один из тринадцати 1969 / Италия / Франция
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Один из тринадцати, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Жесснер
В ролях
Милен Демонжо Милен Демонжо Mylène Demongeot Фиона Льюис Fiona Lewis Орсон Уэллс Орсон Уэллс Orson Welles Витторио Де Сика Витторио Де Сика Vittorio De Sica Витторио Гассман Vittorio Gassman Оттавия Пикколо Ottavia Piccolo Грегуар Аслан Grégoire Aslan Терри-Томас Terry-Thomas Шэрон Тейт Шэрон Тейт Sharon Tate Джон Стайнер John Steiner
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши