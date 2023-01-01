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Один из тринадцати
Один из тринадцати, 1969: актеры и роли
12 + 1
Один из тринадцати
1969 / Италия / Франция
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Один из тринадцати, 1969: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Жесснер
В ролях
Милен Демонжо
Mylène Demongeot
Фиона Льюис
Fiona Lewis
Орсон Уэллс
Orson Welles
Витторио Де Сика
Vittorio De Sica
Витторио Гассман
Vittorio Gassman
Оттавия Пикколо
Ottavia Piccolo
Грегуар Аслан
Grégoire Aslan
Терри-Томас
Terry-Thomas
Шэрон Тейт
Sharon Tate
Джон Стайнер
John Steiner
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Поехавшая
Рецензия
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