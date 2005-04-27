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Киноафиша Персоны Иван Шмаков

Иван Шмаков

Иван Шмаков
Иван Шмаков
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Дата рождения
27 апреля 2005
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Москва, Россия
Рост
170 см
Биография Ивана Шмакова

Родился 27 апреля 2005 года. Москва, Россия.

Фильмография Ивана Шмакова
Вурдалаки
Вурдалаки
мистика, триллер 2016, Россия
5.0
Окно
Окно
драма 2015, Россия
7.0
Любовь на четырех колесах
Любовь на четырех колесах
мелодрама 2015, Россия
6.0
Любовь напрокат
Любовь напрокат
мелодрама, комедия 2014, Россия
5.0
Мой папа летчик
Мой папа летчик
мелодрама 2013, Украина / Россия
3.0
Возраст любви
Возраст любви
мелодрама 2013, Россия
5.0
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