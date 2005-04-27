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Иван Шмаков
Иван Шмаков
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Иван Шмаков
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Дата рождения
27 апреля 2005
Возраст
17 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Москва, Россия
Рост
170 см
Биография Ивана Шмакова
Родился 27 апреля 2005 года. Москва, Россия.
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Фильмография Ивана Шмакова
Вурдалаки
мистика, триллер
2016, Россия
5.0
Окно
драма
2015, Россия
7.0
Любовь на четырех колесах
мелодрама
2015, Россия
6.0
Любовь напрокат
мелодрама, комедия
2014, Россия
5.0
Мой папа летчик
мелодрама
2013, Украина / Россия
3.0
Возраст любви
мелодрама
2013, Россия
5.0
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