Космические собаки, 2019

«На городской помойке воют собаки, это мир, в котором ни секунды без драки. Бог сделал непрозрачной здесь каждую дверь, чтобы никто не видел, чем питается зверь». Слова из песни группы Nautilus Pompilius точно описывают документальное наблюдение австрийского режиссёрского дуэта за московскими дворнягами, которых кормят гастарбайтеры (и охота на кошек — из-за этого эпизода фильм, впервые показанный на фестивале в Локарно, не рекомендовали слишком впечатлительным зрителям). Только неуютный мегаполис, где выживают бродячие собаки, — не единственный слой фильма. Для Кремзер и Петера их современные четырёхлапые герои, «принявшие» людей в стаю и дозволившие снимать, — потомки первых покорителей космоса. Вспоминая советскую космическую программу, эта необычная работа превращается из гиперреалистичной документации сегодняшней реальности в реквием по коммунистической утопии. Закадровый текст читает звезда советского и российского кино Алексей Серебряков. Текст читает Алексей Серебряков