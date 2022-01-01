Аферисты, 2007

Если ты помогаешь людям, они обязательно ответят тебе тем же! Юле 35 лет, она работает психологом «телефона доверия». У нее постоянные ночные собеседники – люди, попавшие в беду, люди, которым грустно и одиноко. Они поражены Юлиной способностью правильно и тонко понимать их проблемы.. Но, помогая другим, сама Юлия остается совершенно одинокой и не предпринимает ничего, что могло бы изменить ее жизнь. Во время одного из ночных дежурств к Юлии обращается маленький мальчик Даня: он обеспокоен тем, что отец до сих пор не вернулся домой, и думает, что с ним произошло несчастье. Даня просит Юлю помочь найти отца, и она, нарушая все правила, соглашается. Вскоре выясняется, что отец Дани находится в милиции, его обвиняют в убийстве и краже драгоценностей. Мальчик уверен, что отец не виноват, и просит Юлю выяснить, что же произошло на самом деле. Просто так в КПЗ не попадешь. И Юля представляется невестой Антона, отца Дани. На свидании Антон рассказывает Юле, что его просто- на просто подставили, и он даже знает, как вывести преступников на «чистую воду». Но, находясь за решеткой, это сделать нельзя, и ему нужна помощь Юли. Она соглашается, поскольку Антон ей очень симпатичен. Антон излагает свой план, гениальный и элементарный в исполнении. Юля начинает действовать, а помощниками в осуществлении плана становятся клиенты телефона доверия, постоянные Юлины собеседники. Операция успешно завершается, Антона освобождают. И тут он впервые целует свою «невесту»!