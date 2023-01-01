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Мечтать не вредно, 2012

2012 / Украина
5.3 Оцените
10 голосов
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О фильме

Свету все считают безнадежной старой девой. Да и сама Cвета давно махнула на себя рукой: ни макияжа, ни причесок, ни нарядов. Муж сестры знакомит ее со своим помощником Кириллом — застенчивым старым холостяком, которому Света очень понравилась. Однако он у Светы симпатии не вызвал, но она молчит об этом, чтобы не обижать Кирилла. В это время в город из-за границы возвращается прежний возлюбленный Светы. Он — новый владелец ресторана, в котором героиня работает официанткой. Теперь это один из самых завидных женихов.

5.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2012
Возраст 12+
Режиссер
Юрий Павлов
В ролях
Анна Казючиц
Анна Казючиц
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Денис Матросов
Денис Матросов
Мария Куликова
Мария Куликова
Мария Аниканова
Мария Аниканова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мечтать не вредно 1 постер
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Мечтать не вредно

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