Борис и Наталья мечтают о ребёнке, но Наталье никак не удаётся забеременеть. Когда у супругов наконец появляется долгожданный шанс стать родителями, отношения между ними сильно усложняются, ведь Наталья влюбляется в их знакомого Сергея…

Всемирно известный химик Борис и педагог по музыке Наталья – счастливая, почти идеальная пара, и до ощущения полноценной семьи им не хватает только желанного малыша. Супруги обращаются к врачам, которые выносят печальный вердикт: они оба здоровы, но несовместимы физиологически.

Расстроенная Наталья отправляется в Крым, чтобы в одиночестве отдохнуть у моря. Она встречает продюсера Сергея и проводит с ним время, хотя не воспринимает мужчину всерьёз…Но когда Борис приезжает навестить супругу и видит её со своим старым другом, он улавливает между ними настоящую химию чувств, которую невозможно отрицать. Не желая мешать чужому счастью, Борис улетает в Японию. Его самоотречения хватает ненадолго: он слишком привязан к супруге. Но Наталья к этому времени уже ждёт ребёнка, о котором всегда так мечтала…