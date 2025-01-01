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Постер фильма Красавец и чудовище
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Киноафиша Фильмы Красавец и чудовище

Красавец и чудовище

Krasavets i chudovishche 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Варвара Гвоздикова — торговка помидорами и гроза местного рынка. За словом в карман не лезет, себя в обиду не дает. За непримиримый характер, чумазое лицо и вечную телогрейку Варю называют «чудовищем». Впрочем, не такое уж Варя «чудовище». Просто какой тут лоск, если работаешь от зари до зари, а всю зарплату забирают мать-пьяница и ее непутевый муж? Да и рынок провинциального городка — не то место, где можно научиться хорошим манерам. Варя и сама уже не помнит о времени, когда носила косу, была любимицей отца и лучшей ученицей в классе. Отец умер, и жизнь сложилась так… как сложилась. Варя не жалуется и не унывает, но ровно до того дня, пока не оказывается без дома и без работы. Директор рынка выбрасывает Варю на улицу за то, что она отдавила ногу и нахамила важному клиенту — столичному бизнесмену, красавцу Ивану. А мать не собирается держать дома «дармоедку».

Страна Россия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2014
Производство Mediaprofsoyuz
Другие названия
Krasavets i chudovishche, Handsome and the Beast, Красавец и чудовище
В ролях
Алексей Анищенко
Алексей Анищенко
Тамара Миронова
Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо
Вероника Пляшкевич
Вероника Пляшкевич
Анатолий Гурьев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
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