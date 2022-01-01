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Тариф «Счастливая семья», 2013

2013 / Россия
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О фильме

Нина получает известие о том, что ее дедушка Павел Алексеевич Назаров попал в больницу с обширным инфарктом. Девушка срочно выезжает в Старосельск, чтобы выяснить, что случилось с ее дедом.

Когда Нина приезжает в городок, к ней начинают проявлять внимания ее бывший одноклассник, хамоватый предприниматель Славик, и приемник ее деда на должности директора школы, неуверенный в себе Антон. Да еще к ней по пустякам каждый раз придирается оперативник Виктор.

Нина просит приехать своего столичного жениха, однокурсника Кирилла, и привезти из Москвы лекарство для Павла Алексеевича. Все мужчины, окружающие Нину проявляют себя по-разному. Нина переживает измену, предательство, подлость и все равно верит, что у нее будет семейное счастье.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Алина Чеботарева
В ролях
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Алексей Анищенко
Алексей Анищенко
Нина Антонова
Сергей Романюк
Евгений Капорин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тариф «Счастливая семья» 1 постер
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