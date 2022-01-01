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Влюблен и безоружен Влюблен и безоружен
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Влюблен и безоружен, 2010

2010 / Россия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В учебном центре МЧС готовятся к проведению чемпионата по борьбе. Майору Добровольскому поручено найти тренера для спортивной команды. Мужчина размещает объявление в Интернете, а когда на него откликается некто “А. Шевченко” с солидным резюме, тут же предлагает ему работу. Вот только, когда дело доходит до личного знакомства, майор узнает, что А. Шевченко на самом деле не “он”, а “она”. Эффектная блондинка Саша оказывается профессиональным инструктором по дзюдо, за две недели ей предстоит найти общий язык с мужским коллективом и подготовить команду к соревнованиям. Это оказывается не так уж просто, к тому же местный красавчик лейтенант Авдеев собирается на спор соблазнить девушку… 

  • Фильм был снят в Екатеринбурге. Съемочной площадкой для финальных сцен послужил спортивный комплекс Уральского государственного экономического университета. 
  • Актеры Иван Жидков и Максим Мальцев ранее снимались вместе в сериалах “Солдаты 4” и “Солдаты 5” (2005). 
  • Анарио Мамедов не только написал сценарий к фильму, но и выступил в качестве режиссера. 
  • В 2016 году исполнительница главной роли Настя Задорожная сыграла в еще одном фильме Анарио Мамедова - комедийной мелодраме “Можете звать меня папой”. 

Когда в воинской части появляется красивая инструктор по дзюдо, чтобы за две недели подготовить команду к соревнованиям, все мужчины западают на нее. Особенно старается местный ловелас – лейтенант, но совладать со спортсменкой ему практически невозможно.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2010
Возраст 16+
Режиссер
Анарио Мамедов
Анарио Мамедов
В ролях
Иван Жидков
Иван Жидков
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная
Максим Мальцев
Наталья Халтурина
Юлия Михалкова
Юлия Михалкова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Влюблен и безоружен 1 постер
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Влюблен и безоружен
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