Влюблен и безоружен, 2010

В учебном центре МЧС готовятся к проведению чемпионата по борьбе. Майору Добровольскому поручено найти тренера для спортивной команды. Мужчина размещает объявление в Интернете, а когда на него откликается некто “А. Шевченко” с солидным резюме, тут же предлагает ему работу. Вот только, когда дело доходит до личного знакомства, майор узнает, что А. Шевченко на самом деле не “он”, а “она”. Эффектная блондинка Саша оказывается профессиональным инструктором по дзюдо, за две недели ей предстоит найти общий язык с мужским коллективом и подготовить команду к соревнованиям. Это оказывается не так уж просто, к тому же местный красавчик лейтенант Авдеев собирается на спор соблазнить девушку…