В тесноте, да не в обиде, 2015

Валерия Арланова ("Королева красоты", "Мужчины не плачут", "Подари мне лунный свет"), Руслан Чернецкий ("Затмение", "Код Каина", "Она не могла иначе") и Ирина Шевчук ("Верни меня", "Сонька Золотая Ручка", "Кодекс молчания") в семейно комедии " тесноте, да не в обиде" режиссера Александра Канановича ("Мужчины не плачут", "Любовь как несчастный случай", "Полосатое счастье"). Когда-то Смирновы были просто примером для всеобщего подражания: идеальная семья с двумя детьми, эталон любви и взаимоуважения. Но с годами что-то надломилось в крепких отношениях: постоянные ссоры, недовольство и бытовые проблемы подвели супругов к черте развода. Но их крохотный дом не дает произвести размен жилья. Чета так и осталась жить под одной крышей, продолжая едва терпеть друг друга. Однажды семейство решила посетить дальняя родственница. Василиса Кузьминична – состоятельная старушка, решившая найти среди всей родни идеальную семью, которой можно завещать свое дорогостоящее имущество. Чтобы разрешить свои жилищные неудобства, Смирновы решают разыграть тетку и притвориться самой любящей в мире парой.