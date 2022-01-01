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Удиви меня, 2008

2008 / Украина
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О фильме

Олигарха Станислава Ржевского из небольшого курортного городка весьма сложно чем-нибудь удивить. Он лениво прожигает жизнь в соответствующих его статусу традициях: красивая подруга, «деньги на ветер», пьянство и сумасшедшие выходки. Однажды в пьяном загуле он угоняет машину. Старенькое, а теперь еще и разбитое авто, принадлежит Елене, «московской гостье», приехавшей в городок с лекциями о славянской культуре. На одной из них и окажется Станислав. Елена своего обидчика не узнает. Да и Стас до поры до времени не подозревает, что именно с этой, очень симпатичной ему женщиной, он так некрасиво обошелся…

5.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2008
Возраст 16+
Режиссер
Иван Кравчишин
В ролях
Олег Штефанко
Олег Штефанко
Валерия Арланова
Радмила Щеголева
Радмила Щеголева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Удиви меня 1 постер
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