Под подозрением, 2018

Успешная карьера полицейского Дэнни Галлахера заканчивается, когда после очередного задания его напарник оказывается убит, а сам Дэнни попадает в тюрьму по ложному обвинению. Выйдя из заключения через три года, он начинает расследование того злополучного дела, мечтая отомстить за друга и вернуть свое доброе имя. Постепенно Дэнни понимает, что имеет дело с масштабным правительственным заговором, в котором замешаны спецслужбы.