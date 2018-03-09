Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Под подозрением Под подозрением
Киноафиша Фильмы Под подозрением
Bent

Под подозрением, 2018

2018 / Испания
5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Успешная карьера полицейского Дэнни Галлахера заканчивается, когда после очередного задания его напарник оказывается убит, а сам Дэнни попадает в тюрьму по ложному обвинению. Выйдя из заключения через три года, он начинает расследование того злополучного дела, мечтая отомстить за друга и вернуть свое доброе имя. Постепенно Дэнни понимает, что имеет дело с масштабным правительственным заговором, в котором замешаны спецслужбы. 

  • Примерно через час после начала фильма Дэнни приходит к Дуги. В этот момент можно заметить, как мимо него проходят жена и сын Дуги. Маленький мальчик в реальной жизни является сыном актера Карла Урбана, который исполнил главную роль в этой картине.
  • В одном из интервью актриса София Вергара рассказала, что это первый фильм в карьере Карла Урбана, в котором он снялся в постельной сцене.
  • Грейс Байерс, исполняющая роль Кейт, и Трэй Байерс, играющий Чака, в реальной жизни являются мужем и женой.
  • Некоторые сцены, действие в которых происходит в США, сняты в Европе. Это можно определить по автомобилям на заднем плане и дорожным знакам.
  • В начале фильма есть сцена, где Дэнни стреляет в охранника. В этот момент можно заметить, как под рубашкой срабатывает сосуд с искусственной кровью.

Бывший служитель правоохранительных органов выходит из тюрьмы и собирается восстановить справедливость. Теперь его главной задачей является отомстить убийцам своего напарника и разобраться со лжесвидетелями. Правда, расследование выводит его на крупный государственный заговор…

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 23 сентября 2019
Премьера в мире 9 марта 2018
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Мореско
Роберт Мореско
В ролях
Карл Урбан
Карл Урбан
София Вергара
София Вергара
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Винсент Спано
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Склонность
Склонность (2018)
5.2
Внутреннее расследование
Внутреннее расследование (1990)
7.1666665
Одиннадцать друзей Оушена
Одиннадцать друзей Оушена (2001)
8.166667
Виселица
Виселица (2017)
5.230769
Шальная карта
Шальная карта (2014)
7.25
Мачете убивает
Мачете убивает (2013)
6.1666665
Афера
Афера (2003)
6.076923
8 миллионов способов умереть
8 миллионов способов умереть (1986)
5.785714
Тринадцать друзей Оушена
Тринадцать друзей Оушена (2007)
6.864865
Двенадцать друзей Оушена
Двенадцать друзей Оушена (2004)
6.3333335
Черный дождь
Черный дождь (1989)
6.7
Неприкасаемые
Неприкасаемые (1987)
8.1
Постер фильма Под подозрением 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Под подозрением смотреть онлайн

Под подозрением

Похожие фильмы онлайн

Виселица
 
Шальная карта
 
Мачете убивает
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 13:24
Купить КЛAД - ЛЕГКО на KRAKEN 2krn(тут ставим точку)me ИСПОЛЬЗУЙТЕ BПН. По всем городам PФ!
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши