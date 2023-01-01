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Достать ножи 2: Стеклянная луковица Достать ножи 2: Стеклянная луковица
Киноафиша Фильмы Достать ножи 2: Стеклянная луковица Достать ножи 2: Стеклянная луковица, 2022: актеры и роли
Glass Onion: A Knives Out Mistery Достать ножи 2: Стеклянная луковица 2022 / США
7.5 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Достать ножи 2: Стеклянная луковица, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Джонсон Райан Джонсон Rian Johnson
В ролях
Дэниел Крэйг Дэниел Крэйг Daniel Craig Дэйв Батиста Дэйв Батиста Dave Bautista Эдвард Нортон Эдвард Нортон Edward Norton Кэтрин Хан Кэтрин Хан Kathryn Hahn Жанель Моне Жанель Моне Janelle Monae Лесли Одом мл. Лесли Одом мл. Leslie Odom Jr. Кейт Хадсон Кейт Хадсон Kate Hudson Джессика Хенвик Джессика Хенвик Jessica Henwick Мэдлин Клайн Мэдлин Клайн Madelyn Cline Ноа Сеган Ноа Сеган Noah Segan
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