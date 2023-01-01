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Достать ножи 2: Стеклянная луковица
Достать ножи 2: Стеклянная луковица, 2022: актеры и роли
Glass Onion: A Knives Out Mistery
Достать ножи 2: Стеклянная луковица
2022 / США
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7.5
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Достать ножи 2: Стеклянная луковица, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Райан Джонсон
Rian Johnson
В ролях
Дэниел Крэйг
Daniel Craig
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Эдвард Нортон
Edward Norton
Кэтрин Хан
Kathryn Hahn
Жанель Моне
Janelle Monae
Лесли Одом мл.
Leslie Odom Jr.
Кейт Хадсон
Kate Hudson
Джессика Хенвик
Jessica Henwick
Мэдлин Клайн
Madelyn Cline
Ноа Сеган
Noah Segan
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