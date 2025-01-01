Меню
Киноафиша Фильмы Достать ножи 2: Стеклянная луковица Награды и номинации фильма Достать ножи 2: Стеклянная луковица

Награды и номинации фильма Достать ножи 2: Стеклянная луковица 2022

Оскар 2023 Оскар 2023
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2022 Кинофестиваль в Торонто 2022
Лучший фильм
Номинант
