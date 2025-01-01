Этот вопрос волнует 99% зрителей: так что случилось с Софией из «Джона Уика 3»?

Тест: ты точно из СССР, если узнаешь эти фильмы по кадру с кухней — есть несколько дополнительных подсказок

Не дождетесь «Лихие. Глава 2»? Полное расписание выхода всех серий второго сезона уже здесь

Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря

3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени

Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл

Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?

Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли

Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком

Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом