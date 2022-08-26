«Самаритянин»: Рецензия Киноафиши

На Amazon Prime сегодня вышел маленький супергеройский B-movie «Самаритянин», где седой Сильвестр Сталлоне роется в мусоре и чинит старые радиоприемники. Правда, это не весь сюжет новой картины австралийского режиссера Джулиуса Эйвери («Оверлорд», «Молодая кровь»), а только маленькая деталь всего повествования. Что же в данном кино «самаритянского» – читайте в нашем тексте.

Около 20 лет назад люди стали свидетелями эпической битвы между героем Самаритянином и злодеем Немезидой, двумя братьями-близнецами, которые выбрали совершенно разные пути. Спустя два десятилетия до сих пор некоторые люди продолжают гадать, придумывать разные теории: неужели схватка закончилась гибелью обоих? Мальчик Сэм тоже не может поверить в то, что его любимый герой мертв, особенно когда его сосед напротив очень похож на него.

Тринадцатилетний мальчик по имени Сэм постоянно смотрит условные YouTube-ролики одного независимого журналиста, который посвятил всю свою карьеру исчезновению супергероя Самаритянина. Бесконечные статьи, книги, видео и аудио находятся в коллекции репортера, а у любого человека есть доступ к ним в силу интернета. Гиперфиксация Сэма на событиях 20-летней давности является единственным серотонином для мальчика-подростка, у которого мама-медсестра иногда просит денег на автобус. Его это не беспокоит, потому что он знает, насколько трудно ей дается такая жизнь. Другими словами, Сэм очень хорошо воспитан и видит этот мир в идеалистическом ключе – по крайней мере, ему очень хочется блюсти справедливость и разделять общество на доброе и злое. Только вот реальность заставляет его пересмотреть свои взгляды.

Самаритянин

Поиски Самаритянина приводят его к некому Джо, который постоянно роется в мусоре в поисках всякой старой неугодной техники. Совсем седой, широкоплечий мужчина с безэмоциональным лицом сразу интригует подростка, и он сразу же видит в нем того пропавшего супергероя. Джо, конечно же, пытается сделать все возможное, чтобы паренек от него отвязался, но сам проникается к нему какими-то отеческими чувствами. Так два одиночества, в параллельной реальности возможные отец и сын, встречаются и начинают «чинить» сломанные и ненужные механизмы. Иногда это действительно какая-нибудь древняя техника, а в другое время это расшатанные нервы и глубокие душевные раны.

У Джулиуса Эйвери, который обычно любит социальную драму маскировать под триллер или фэнтези, получается настоящая сказка о добре и зле на территории каких-то грязных американских улиц. Условный некрасивый мегаполис, где богатые думают только о себе, а бедное население еле находит деньги на автобус. Идея совершенно не новая, похожую историю нам пыталась поведать франшиза о Бэтмене, но сам Брюс Уэйн превратился в бренд, мем и культ. В «Самаритянине» нет этой супергеройской догматики, да вообще ничего такого сверхъестественного там не показывается толком. Просто какой-то седой мужчина по имени Джо оказался очень сильным, а в свободное время он любит есть шоколадное мороженое. Скорее всего, именно такая человечность вроде бы необычного героя и заставила Сильвестра Сталлоне поучаствовать в картине, а также стать ее продюсером.

Самаритянин

Его молодой напарник Джейвон Уолтон, известный по роли Эша в популярном сериале «Эйфория», снова доказывает, что актеры-подростки начинают свою карьеру не с типичных проектов на канале Disney. Безусловно, сыграть в дуэте с мэтром Сталлоне – еще тот шаг, но здесь нет разделения на старшее и младшее поколения. Также не существует сильной разницы между добром и злом в мире – каждый человек наполовину герой и злодей по-своему.

Картина отлично поможет сгладить вашу трудную рабочую неделю в пятницу вечером. Вам всего лишь надо нажать кнопку «Воспроизведение», удобно лечь или сесть на любой вам приятной плоскости и просто окунуться в легкость повествования. К тому же оба главных актера настолько влюблены в своих героев, а на это всегда приятно смотреть.