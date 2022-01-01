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Даша Поланко
Даша Поланко
Dascha Polanco
О персоне
Фильмография
Даша Поланко
Dascha Polanco
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Дата рождения
3 декабря 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Рост
165 см
Биография Даши Поланко
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Фильмография Даши Поланко
Самаритянин
фантастика, фэнтези, драма
2022, США
0.0
На высоте мечты
драма, мюзикл
2021, США
6.0
Подари мне убежище
драма
2012, США
7.0
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