Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ассистентка Ассистентка
Киноафиша Фильмы Ассистентка
The Assistant

Ассистентка, 2020

2020 / США
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Драма о тяжелой работе начинающего голливудского продюсера.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм, в котором пестрое представление о Голливуде, живущее в головах большинства, разбивается о суровую, мрачную и однообразную офисную реальность.

Работу над «Ассистенткой» режиссер и сценарист Китти Грин начала незадолго до того, как скандал вокруг Харви Вайнштейна стал отправной точкой для стремительно набравшего обороты движения #MeToo. Так что этот проект оказался одним из первых, поднявших проблему сексуальных домогательств и безнаказанности власть имущих, причем без пафоса, свойственного некоторым другим проектам на ту же тему: например, «Скандалу» со звездным трио Терон — Кидман — Робби в главных ролях. Можно сколько угодно спекулировать на тему того, что прототипом для образа безликого, но устрашающего босса стал не кто иной, как Вайнштейн, но в действительности это собирательный образ из тех, кто оказался чуточку умнее и осторожнее печально известного продюсера.

Мечтающая о карьере успешного продюсера Джейн (Джулия Гарнер) вынуждена начинать свое восхождение к вершине с низов, и потому она устраивается ассистентом в преуспевающую кинокомпанию. Ее рабочий день начинается чуть ли не с рассветом, а из офиса она уходит в ночи. Каждый новый день похож на предыдущий и состоит из часов, проведенных либо у копировального аппарата, либо у телефона. Работа неблагодарная, но она могла бы быть немного легче, если бы не постоянные издевки со стороны сотрудников мужского пола и грозного начальника, обращающегося с Джейн так, словно она человек второго сорта.

 

 

Актеры Мэттью Макфэдьен и Дагмара Доминчик оба снимаются в главных ролях в сериале «Наследники».

Фильм был снял за 18 дней.

Лекарство, которое Джейн убирает в коробку для хранения, — это алпростадил, использующийся для постоянного лечения эректильной дисфункции.

Режиссер и сценарист фильма Китти Грин, к моменту премьеры проработавшая в индустрии 10 лет, частично создала эту историю, основываясь на собственном опыте. Кроме того, она беседовала со студентами университетов, в частности, Стэнфорда, об их опыте в начале карьеры, а также со своими друзьями из киноиндустрии.

Когда режиссер Китти Грин только начала работать над фильмом, случился скандал о сексуальных домогательствах вокруг Харви Вайнштейна. Тогда она сумела поговорить с ассистентами, на тот момент работавшими в его кинокомпании The Weinstein Company, а также с сотрудниками Miramax Films, которая также была основана братьями Вайнштейн, хотя в 2005 году они и покинули ее.

При создании «Ассистентки» режиссер Китти Грин вдохновлялась фильмом «Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080» Шанталь Акерман.

Первоначально планировалось, что голос босса в трубке вообще не будет озвучен. Но позже это было изменено, и его босса «сыграл» актер Джей О. Сэндерс. Хотя режиссер Китти Грин, по ее словам, и незнакома с Харви Вайнштейном, многие люди, встречавшие его, отмечали, что голос босса в фильме очень похож на его.

Чтобы подготовиться к роли, актриса Джулия Гарнер общалась с несколькими ассистентами в разных компаниях киноиндустрии, а также проводила время в офисах, наблюдая за тем, как сотрудники отвечают на телефон.

По словам Китти Грин, практически полный отказ от музыкального сопровождения в фильме — сознательно принятое решение, чтобы показать зрителям, насколько скучная, депрессивная и угнетающая атмосфера царит в офисах кинокомпаний.

 

Джейн мечтает о карьере продюсера. Она устраивается на работу в преуспевающую кинокомпанию в качестве помощницы владельца. Однако вместо радужных перспектив ее ждет мучительная офисная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию. Джейн закрывает глаза на все, что творится за закрытыми дверями начальственного кабинета. Ей приходится быть как все, но лишь до поры до времени…

5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 сентября 2020
Премьера онлайн 28 апреля 2020
Премьера в мире 23 января 2020
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Китти Грин
Китти Грин
В ролях
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Оуэн Холланд
Джонатан Орсини
Джонатан Орсини
Рори Кульц
Рори Кульц
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ассистентка 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ассистентка смотреть онлайн

Ассистентка
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Ранним нью-йоркским утром — таким ранним, что за окном еще темно —Джейн (зефирная красавица Джулия Гарнер из сериала «Озарк») приезжает в офис крупной кинокомпании. Она работает там ассистенткой: бронирует билеты и отели, печатает портреты актеров, рассылает официальные письма, назначает встречи. Соседний кабинет с большим диваном принадлежит ее боссу — человеку, имя которого сотрудники стараются всуе не поминать. Характер у него не из легких, и попасть под горячую…
Читать
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Большие надежды: 5 актеров, чей звездный час пробьет в 2021 году Собрали для вас пять молодых исполнителей, у которых есть все шансы стать новой сенсацией в мире кино в 2021 году.
Написать
25 января 2021 12:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Приложение киноафиши