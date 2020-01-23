Ассистентка, 2020

Фильм, в котором пестрое представление о Голливуде, живущее в головах большинства, разбивается о суровую, мрачную и однообразную офисную реальность.
Работу над «Ассистенткой» режиссер и сценарист Китти Грин начала незадолго до того, как скандал вокруг Харви Вайнштейна стал отправной точкой для стремительно набравшего обороты движения #MeToo. Так что этот проект оказался одним из первых, поднявших проблему сексуальных домогательств и безнаказанности власть имущих, причем без пафоса, свойственного некоторым другим проектам на ту же тему: например, «Скандалу» со звездным трио Терон — Кидман — Робби в главных ролях. Можно сколько угодно спекулировать на тему того, что прототипом для образа безликого, но устрашающего босса стал не кто иной, как Вайнштейн, но в действительности это собирательный образ из тех, кто оказался чуточку умнее и осторожнее печально известного продюсера.
Мечтающая о карьере успешного продюсера Джейн (Джулия Гарнер) вынуждена начинать свое восхождение к вершине с низов, и потому она устраивается ассистентом в преуспевающую кинокомпанию. Ее рабочий день начинается чуть ли не с рассветом, а из офиса она уходит в ночи. Каждый новый день похож на предыдущий и состоит из часов, проведенных либо у копировального аппарата, либо у телефона. Работа неблагодарная, но она могла бы быть немного легче, если бы не постоянные издевки со стороны сотрудников мужского пола и грозного начальника, обращающегося с Джейн так, словно она человек второго сорта.
Актеры Мэттью Макфэдьен и Дагмара Доминчик оба снимаются в главных ролях в сериале «Наследники».
Фильм был снял за 18 дней.
Лекарство, которое Джейн убирает в коробку для хранения, — это алпростадил, использующийся для постоянного лечения эректильной дисфункции.
Режиссер и сценарист фильма Китти Грин, к моменту премьеры проработавшая в индустрии 10 лет, частично создала эту историю, основываясь на собственном опыте. Кроме того, она беседовала со студентами университетов, в частности, Стэнфорда, об их опыте в начале карьеры, а также со своими друзьями из киноиндустрии.
Когда режиссер Китти Грин только начала работать над фильмом, случился скандал о сексуальных домогательствах вокруг Харви Вайнштейна. Тогда она сумела поговорить с ассистентами, на тот момент работавшими в его кинокомпании The Weinstein Company, а также с сотрудниками Miramax Films, которая также была основана братьями Вайнштейн, хотя в 2005 году они и покинули ее.
При создании «Ассистентки» режиссер Китти Грин вдохновлялась фильмом «Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080» Шанталь Акерман.
Первоначально планировалось, что голос босса в трубке вообще не будет озвучен. Но позже это было изменено, и его босса «сыграл» актер Джей О. Сэндерс. Хотя режиссер Китти Грин, по ее словам, и незнакома с Харви Вайнштейном, многие люди, встречавшие его, отмечали, что голос босса в фильме очень похож на его.
Чтобы подготовиться к роли, актриса Джулия Гарнер общалась с несколькими ассистентами в разных компаниях киноиндустрии, а также проводила время в офисах, наблюдая за тем, как сотрудники отвечают на телефон.
По словам Китти Грин, практически полный отказ от музыкального сопровождения в фильме — сознательно принятое решение, чтобы показать зрителям, насколько скучная, депрессивная и угнетающая атмосфера царит в офисах кинокомпаний.
Джейн мечтает о карьере продюсера. Она устраивается на работу в преуспевающую кинокомпанию в качестве помощницы владельца. Однако вместо радужных перспектив ее ждет мучительная офисная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию. Джейн закрывает глаза на все, что творится за закрытыми дверями начальственного кабинета. Ей приходится быть как все, но лишь до поры до времени…