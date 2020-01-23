Ассистентка, 2020

Актеры Мэттью Макфэдьен и Дагмара Доминчик оба снимаются в главных ролях в сериале «Наследники».

Фильм был снял за 18 дней.

Лекарство, которое Джейн убирает в коробку для хранения, — это алпростадил, использующийся для постоянного лечения эректильной дисфункции.

Режиссер и сценарист фильма Китти Грин, к моменту премьеры проработавшая в индустрии 10 лет, частично создала эту историю, основываясь на собственном опыте. Кроме того, она беседовала со студентами университетов, в частности, Стэнфорда, об их опыте в начале карьеры, а также со своими друзьями из киноиндустрии.

Когда режиссер Китти Грин только начала работать над фильмом, случился скандал о сексуальных домогательствах вокруг Харви Вайнштейна. Тогда она сумела поговорить с ассистентами, на тот момент работавшими в его кинокомпании The Weinstein Company, а также с сотрудниками Miramax Films, которая также была основана братьями Вайнштейн, хотя в 2005 году они и покинули ее.

При создании «Ассистентки» режиссер Китти Грин вдохновлялась фильмом «Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080» Шанталь Акерман.

Первоначально планировалось, что голос босса в трубке вообще не будет озвучен. Но позже это было изменено, и его босса «сыграл» актер Джей О. Сэндерс. Хотя режиссер Китти Грин, по ее словам, и незнакома с Харви Вайнштейном, многие люди, встречавшие его, отмечали, что голос босса в фильме очень похож на его.

Чтобы подготовиться к роли, актриса Джулия Гарнер общалась с несколькими ассистентами в разных компаниях киноиндустрии, а также проводила время в офисах, наблюдая за тем, как сотрудники отвечают на телефон.

По словам Китти Грин, практически полный отказ от музыкального сопровождения в фильме — сознательно принятое решение, чтобы показать зрителям, насколько скучная, депрессивная и угнетающая атмосфера царит в офисах кинокомпаний.