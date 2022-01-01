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Лазурный Берег - мечта для любого туриста. Здесь снимали свои фильмы - хорошие и не очень - Хичкок и Годар, Бардо и Делон, Вуди Аллен и Луи де Фюнес. Название каждого города буквально вертится на языке: Монако, Ницца, Сен-Тропе, Канны. Три француженки «за сорок» отправляются в этот бесконечный курортный рай с прозаической целью - подготовить летний дом своей подруги к продаже. Причина для продажи самая печальная, но поездка должна всё решить и исправить, ведь одна из подруг -…