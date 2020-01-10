«Горячие мамочки»: Рецензия Киноафиши

Лазурный Берег - мечта для любого туриста. Здесь снимали свои фильмы - хорошие и не очень - Хичкок и Годар, Бардо и Делон, Вуди Аллен и Луи де Фюнес. Название каждого города буквально вертится на языке: Монако, Ницца, Сен-Тропе, Канны. Три француженки «за сорок» отправляются в этот бесконечный курортный рай с прозаической целью - подготовить летний дом своей подруги к продаже. Причина для продажи самая печальная, но поездка должна всё решить и исправить, ведь одна из подруг - мать-одиночка Элиза - уверена, жизнь у них теперь только начинается. Теперь они больше не девчонки и не неудачницы, а взрослые самостоятельные женщины. Настоящие «милфы». Да-да, то самое слово, знакомое каждому посетителю порносайтов. И Элиза не ошибается. Очень быстро в жизни героинь появляются трое молодых и красивых парней

Курортные романы - обычно мужская тема (даже если без любви и голубей), но французская актриса и стэндаперша Аксель Лафон решила придать ей исключительно женское измерение в своём отчаянном режиссерском дебюте. «Давно хотелось вывести слово «милфа» из табуированной зоны и получать от него удовольствие на полную катушку», - рассказывает она журналистам, дополняя все панчлайны своей героини из фильма. - «Тем более, у меня был отличный опыт длительных отношений с мужчиной, который на 16 лет меня младше (этого мужчину во Франции, кстати, все прекрасно знают, ведь это Сирил Паглино, популярный танцор и стартапер) - одним словом, накопилось что рассказать». Напомню, героинь в фильме всего три и за каждой - длинная вереница культовых фильмов и серьезных ролей. Виржини Ледуайен - недавняя Козетт, муза Шаброля, Ассаяса, Озона и Дэнни Бойла. Виржини не появлялась в комедиях уже, наверное, лет десять, хотя буквально неделю назад вы могли видеть её в наших кинотеатрах в романтическом «Нотр-Даме». Мари-Жозе Кроз - персонаж в современном французском кино не менее известный. Макдонах и Бутонна, Спилберг и Вильнёв, Аркан и Эгоян. В конце концов - «Поле битвы: Земля» и «Скафандр с бабочкой».

Горячие мамочки

Если у вас иссякло терпение и вы устали читать про былые заслуги и регалии каждой «милфы» - будьте готовы, что это обязательный элемент игры. За каждой героиней не только большой жизненный опыт, но и культурный багаж, мешок старых мемов, которых они не стесняются, также как и своего возраста. Помимо скабрезных и дерзких шуток про кунилилингус, порно и прочие маленькие радости, в панчалайнах будут Red Hot Chilli Peppers, Майкл Джексон и остальные культурные отсылки, которые с головой выдают возраст создателей. Стоит ли этому придавать значение? Баг это или фича? Неважно, ведь для полной гармонии и общего инь-яня в сюжете есть еще и три молодых героя из актуального французского настоящего, с безупречными торсами и характерами. А именно - шестикратный чемпион мира по велокроссу Маттиас Дандуа, а также бывшие спортсмены и фотомодели Ваэль Серсуб и Виктор Мотеле, оба уже успели отметиться не только на Лазурном берегу, но также у Ханеке и Озона. Последний факт вызывает куда больше уважения, чем режиссерский дебют смелой, но не всегда смешной стэндаперши.

Феликс Зилич